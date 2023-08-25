Успех в Венгрии: Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира в тройном прыжке

Украинская легкоатлетка снова напомнила о себе в Будапеште после провала в прыжках в длину. Марина совершила тройной прыжок на 15 метров, который только с последней попытки превзошла фаворитка.

В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Одной из лидер сборной Украины является Марина Бех-Романчук, пишет 24 канал.

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Спортсменка из Хмельнитчины уже выступила на турнире по прыжкам в длину, где через три заступа сенсационно не прошла в финал. В тройном прыжке Марине подчинился громкий успех.

В этой дисциплине украинка выступает с 2022 года, но уже успела стать чемпионкой Европы и взять золото на европейских играх. В этот раз Бех-Романчук в квалификации с первой попытки попала в финал, перепрыгнув норматив на 25 сантиметров.

В финале Марина сразу прыгнула на 15 метров и возглавила зачет. А главная фаворитка Юлимар Рохас в первой попытке сделала заступ.

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В течение пяти попыток украинка оставалась вне конкуренции, но на шестом прыжке венесуэлка смогла превзойти показатель Бех-Романчук всего на 8 сантиметров. При этом Рохас уже в четвертый раз подряд становится чемпионкой мира по данной дисциплине.

Видео прыжка Марины Бех-Романчук:

Таким образом, Марина во второй раз в карьере стала вицечемпионкой мира. Для Украины это первая медаль на ЧМ в Венгрии, в общем зачете наша страна поднялась на 14-е место.

Результаты тройного прыжка на ЧМ-2023 среди женщин: