В угорському Будапешті проходить чемпіонат світу з легкої атлетики. Однією з лідерок збірної України є Марина Бех-Романчук, пише 24 канал.
До теми Скандал в Угорщині: українку Бех-Романчук дискваліфікували на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Спортсменка з Хмельниччини вже виступила на турнірі зі стрибків у довжину, де через три заступи сенсаційно не пройшла у фінал. Натомість у потрійному стрибку Марині підкорився гучний успіх.
У цій дисципліні українка виступає з 2022 року, але вже встигла стати чемпіонкою Європи та взяти золото на Європейських іграх. Цього разу Бех-Романчук у кваліфікації з першої спроби потрапила у фінал, перестрибнувши норматив на 25 сантиметрів.
У фіналі ж Марина одразу стрибнула на 15 метрів та очолила залік. Натомість головна фаворитка Юлімар Рохас у першій спробі зробила заступ.
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Протягом п'яти спроб українка залишалась поза конкуренцією, але на шостому стрибку венесуелка змогла перевершити показник Бех-Романчук всього на 8 сантиметрів. При цьому Рохас вже вчетверте поспіль стає чемпіонкою світу у даній дисципліні.
Відео стрибка Марини Бех-Романчук:
Таким чином, Марина вдруге у кар'єрі стала віцечемпіонкою світу. Для України це перша медаль на ЧС в Угорщині, у загальному заліку наша країна піднялась на 14 сходинку.
Результати потрійного стрибка на ЧС-2023 серед жінок:
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,08 метра
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 15,00 метрів
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,96 метра