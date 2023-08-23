В России постоянно ищут предательство, ведь не может "вторая армия мира" постоянно утираться. Кроме ненависти к украинской птичке Ани Лорак, которая просто помогает своей армии, россияне нашли новую жертву, которую очень "жестко" наказали, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Наказание, которое "очень сложно" будет прежить

Ею стала Елена Исинбаева. Она является майором армии России, но решила, что в "безнравственной" Европе жить все же лучше, чем в "великой стране". Сначала власти окупантов решили продемонстрировать свою "жесткую" позицию из-за ее отъезда и обратились в суд, чтобы взыскать с олимпийской чемпионки целых 300 долларов. Вероятно, за места для парковки, но, по мнению россиян, это должно было очень сильно ее огорчить.

После неудачной попытки "сламать" моральный дух бывшей прыгуньи с шестом они уже зашли из козырей. В Махачкале у центрального легкоатлетического стадиона забрали имя Елены Исинбаевой за измену. Арену снова переименовали в "Труд", которая так называлась до 2017 года.

Таким образом, россияне решили публично наказать титулованную спортсменку за то, что она убежала жить в Испанию, а позже открестилась от армии окупантов и Путина.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал это "серьезное" решение, заявив, что оно основывается на пожеланиях людей и должно стать показательным для других.

Это отношение к любому виду измены. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как установка для всех остальных,

– заявил бывший боксер.

Кто такая Елена Исинбаева

Российская легкоатлетка, которая трижды становилась призером Олимпийских игр. В 2004 и 2008 годах она становилась победительницей в соревнованиях по прыжкам с шестом, а в 2012 получила "бронзу". Рекордсменка мира в соревнованиях на открытом воздухе. Ее рекорд 5,6 метра держится с 2009 года. Все это время находилась в статусе военной, однако после отъезда из России заявила, что это формальность и она никак не связана с армией. В сентябре 2023 года возобновит свою международную деятельность в МОК, поскольку, по словам Исинбаевой, в отношении ее у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции она не попадает.