Потрійний стрибок стає козирем Марини

8 вересня Марина Бех-Романчук змагалась за нагороди Діамантової ліги одразу у двох фіналах. Українська легкоатлетка розпочала насичений змагальний день із "срібла" у потрійному стрибку, пише 24 канал.

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Українка розпочала змагання із заступу, а вже у наступному стрибку показала перший результат 14,53. У четвертому стрибку Бех-Романчук показала свій найкращий результат 14,96. Ще дві спроби були із заступами. Але і цієї відстані вистачило для того, щоб підійнятись на п'єдестал.

Бех-Романчук поступилась переможниці з Венесуели Юлімар Рохас 32 сантиметрами – 15,28.

Марина Бех-Романчук – срібна призерка Діамантової ліги у Цюриху у потрійному стрибку.

Топ-3 лідерок у потрійному стрибку замкнула Шаніка Рікеттс із Ямайки.

Призерки у потрійному стрибку (у метрах)

1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,28

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,96

3. Шаніка Рікеттс (Ямайка) – 14,75

Також Марина змагається за медалі Діамантової ліги у коронному стрибку у довжину.