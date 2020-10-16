25-летняя украинская легкоатлетка, выступающая по прыжкам в длину, Марина Бех-Романчук набирается сил перед новыми соревнованиями. Украинская спортсменка отдыхает в египетском Шарм-эль-Шейхе.

В своем инстаграме хмельничанка опубликовала новый снимок, похваставшись очаровательными формами.

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"Чем больше у меня солнца, тем больше мне нравится мой отдых", – написала Бех-Романчук.

Достижения Марины Бех-Романчук

Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди легкоатлетов, выступающих по прыжкам в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.