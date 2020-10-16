Марина Бех-Романчук показала гарячий знімок в купальнику: фото
25-річна українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук набирається сил перед новими змаганнями. Українська спортсменка відпочиває в єгипетському Шарм-ель-Шейху.
У своєму інстаграмі хмельничанка опублікувала новий знімок, похвалившись чарівними формами.
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"Чим більше у мене сонця, тим більше мені подобається мій відпочинок", – написала Бех-Романчук.
Досягнення Марини Бех-Романчук
Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.
У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.
Українка стала лише другою спортсменкою в історії легкої атлетики, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль із стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.
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