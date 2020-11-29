Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук готовится к новому сезону. Делает она это в Турции, где находит время понежиться на солнышке.

В свободное от тренировки время Марина Бех-Романчук решила посетить город Памуккале, славящийся своими термальными источниками.

Местные склоны здесь покрыты белым травертином. Именно на их фоне и решила сделать фотографию спортсменка. Ее загорелая кожа особенно выделялась на этом фоне в белом бикини.

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Отдыхала на термальных бассейнах девушка не одна. Вместе с ней там был и ее муж – пловец Михаил Романчук.