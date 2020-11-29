Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук готується до нового сезону. Робить вона це в Туреччині, де знаходить і час поніжитися на сонечку.

У вільний від тренування час Марина Бех-Романчук вирішила відвідати місто Памуккале, що славиться своїми термальними джерелами.

Місцеві схили тут покриті білим травертином. Саме на їх фоні і вирішила зробити фотографію спортсменка. Її засмагла шкіра особливо виділялася на цьому фоні в білому бікіні.

Варте уваги Бех-Романчук отримала квартиру за найкращий стрибок у сезоні в Катарі

Відпочивала на термальних басейнах дівчина не сама. Разом з нею там був і її чоловік – плавець Михайло Романчук.