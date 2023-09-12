Российские политики и функционеры в последнее время начали "качать" тему допуска своих спортсменов на Олимпиаду-2024. Несмотря на то, что спорт, по их мнению, должен быть вне политики, они активно суют свой нос в эти вопросы.

Министр спорта России накануне заявил, что российским спортсменам выкручивают руки обязательствами осуждать войну. Для него подписание декларации, в которой атлеты не поддерживают агрессивные действия своей страны в отношении Украины, является "красными линиями", поэтому он выдвинул МОК свои условия. пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Уже не извращение, а расизм

Не прошла в стороне от темы спорта и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она в присущем себе стиле раскритиковала условия допуска росийских спортсменов к международным соревнованиям.

Несколько дней назад Захарова называла отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", теперь же у нее появилось новое объяснение, почему для атлетов из страны-террористки, развязавшей наибольшую войну со времен Второй мировой, создают правила для допуска. По мнению Захаровой, это уже проявление расизма, а виноваты во всем коллективный Запад и НАТО-центрические страны.

Дипломатка прокомментировала критерии в водных видах спорта, где представителей России готовы допустить по одному спортсмену в дисциплине к индивидуальным соревнованиям, в случае подписания антивоенной декларации.

Это просто позор для всех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Идея олимпизма ровно противоположна. Она об объединении стран, несмотря на разногласия. А на самом деле получается, что, кроме всего вышеперечисленного, это еще и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это не что иное как расизм. У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и НАТО-центрических стран.

– заявила Захарова.

Любопытно, что будет следующим? Однако точно можно сказать, что неизменным будет виновник всех проблем России. Это, конечно же, англосаксы и коллективный Запад.