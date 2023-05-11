Другое направление: Динамо может возглавить коуч, который в этом году стал чемпионом с украинцем в составе
Источник:Dynamo.Kiev.ua
Киевский коллектив может получить нового коуча на тренерский мостик в лице Марека Папшуна. Специалист знает, что реализовывать свои слова.
Главный тренер Ракува Марек Папшун может возглавить киевское "Динамо". Фактор наставник "бело-синих" лишь временно на высоком посту.
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Тренер, умеющий торжествовать
Польский специалист, который вместе с Владиславом Кочергиным досрочно привел свою команду в звание чемпиона Польши, попал в сферу интересов "Динамо" Однако никаких контактов представителей киевского клуба с тренером не было. Все потому, что президент столичного коллектива Игорь Суркис готов принимать решения только по окончании текущего сезона.
К тому же ближайшим летом Папшун покинет Ракув. Ранее по интернету гуляла информация, что польский специалист интересен неназванному клубу из Израиля и греческому Олимпиакосу, куда также сватали Сергея Реброва, однако украинский тренер отметил, что сотрудничество с "красно-белыми" ему не интересно.
Напомним, что главным тренером киевского Динамо остается Мирча Лучечску, который сейчас находится на больничном из-за своего состояния здоровья. Поэтому обязанности главного тренера исполняет Александр Шовковский, выигравший три стартовых матча во главе "бело-синих". Однако ранее сообщалось, что бывший голкипер не рассматривается как приоритетный вариант для столичного клуба.
Марек Папшун в Ракови
- Польский специалист связан с ченстоховским клубом уже семь лет, поскольку присоединился к Ракуву в 2016 году.
- За это время Пампуш прошел с коллективом все круги ада. Марек с Ракувом вышел в элитный польский дивизион Экстракляса, выиграл Кубок Польши, играл в отборочных раундах еврокубков, а в этом сезоне досрочно стал чемпионом страны.