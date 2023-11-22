В інсайді йде мова про те, що в українського форварда є проблеми у спілкування із латиноамериканцями "кажанів". Також іспанське видання пригадує епізод, у якому Роман не пішов подякувати уболівальникам після матчу проти Гранади. Яремчук одразу попрямував у підтрибунне приміщення.

До теми У ЗМІ назвали основну причину, яка заважає адаптуватися Яремчуку в Валенсії

Яремчук: Що за дурниці ви пишете?

Форвард зі Львова вже відреагував на ці чутки. У коментарях під публікацією українського інстаграм-профіля Роман залишив коментар: "Що за дурниці ви пишете?".

На що отримав відповідь від одного з підписників: "Хочеш сказати, що адаптувався?". І тут Роман не промовчав, різко відповівши на коментар уболівальника, у якому спростував інсайд Marca.

Якщо я граю погано, це не значить, що в мене проблеми в колективі, ніколи таких не було… Вже просто напишіть "Яремчук – дно". На жаль, це все, що ви можете зробити!

– написав у відповідь нападник "кажанів".

Після чого Яремчук ще додав, що такі люди створюють фейки, які складають погане враження про людину. Роман порадив стежити та читати лише перевірену інформацію.

Відзначимо, що 27-річний форвард переживає не найлегший період своєї кар'єри. Роман ніяк не може віднайти свою гру, яку він показував ще у бельгійському Генті, за який грав до кінця липня 2021-го. Після чого не зумів закріпитись у Бенфіці та Брюгге, якому належить контракт українця (до 30 червня 2026 року).

Із вересня 2023-го грає в оренді у Валенсії, яка розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. У футболці "кажанів" Яремчук взяв участь у 8 матчів, але поки що не відкрив лік своїх результативних дій за клуб Ла Ліги. У його пасиві лише одна жовта картка.

Також Яремчук увійшов у заявку збірної України на матч відбору на Євро-2024 проти Італії, але на полі так і не з'явився. Ключова зустріч закінчилась нулями на табло. Італія завдяки мировій вийшла у фінальну частину Євро-2024, за яку Україні доведеться позмагатись через плей-оф.