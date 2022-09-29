Лунин тоже причастен: голкипер, защищавший Украину в ВСУ, получил отличие в Испании
Источник:Marca
Украинский голкипер Никита Федотов возвращается в любимую игру миллионов. После нескольких месяцев защиты страны футболист получил отличие от авторитетного издания Испании.
Смотрел в лицо врагу
Никита Федотов получил приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке. Испанское издание таким поступком выразило свою солидарность с украинцами, которые ежедневно поддерживают и помогают родной стране воевать против России.
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Отметим, что 22-летний вратарь из Украины с конца августа 2022 года выступает за испанскую Понферрадину Б. Никита, наконец, может вернуться к игре в футбол. Ведь до этого в течение нескольких месяцев он защищал Украину в рядах ВСУ. Федотов показал себя настоящим мужчиной и патриотом, став на защиту родной страны в войне против безжалостного врага.
Такую же награду от Marca получил другой украинский голкипер Андрей Лунин. Вратарь Реала не брал в руки оружие, но использовал свою популярность и освещал информацию о военных действиях в Украине. Дублер Тибо Куртуа постоянно напоминает миру из-за испанской печати, что война в его стране еще не закончилась.
Церемонию награждения посетил только Федотов, ведь Лунин 27 сентября провел второй матч матча за сборную Украины в Лиге наций. В двух поединках Андрей оставил свои ворота "на замке". Никита же присутствовал на торжественном мероприятии и еще раз со сцены призвал Европу не прекращать помогать Украине.
Никита Федотов с наградой от Marca / Фото испанского издания
- В Испании Федотов выступает с первого дня сентября 2020, а уже в конце августа 2022-го перешел в Понферрадину Б. Провел в испанских турнирах 14 матчей.
- В середине июля 2018 года Лунин стал игроком Реала. Андрей не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, потому поездил по арендам в Испании. С июля 2020 остается в мадридском клубе, но получает мизерное количество игрового времени. В новом сезоне не провел еще ни одного поединка.