"Они убили моего отца": сын Марадоны пообещал до последнего бороться за справедливость

В ноябре 2020 года перестало биться сердце Диего Марадоны – одного из лучших футболистов в истории. Однако, по словам его сына, легенда умер не собственной смертью.

Официальной причиной смерти Диего Марадоны считают острый отек легких по причине сердечной недостаточности. Прошло уже больше, чем 3 года после трагического события, но сын великого футболиста не соглашается с ней.

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Версия сына о причине смерти Марадоны

Диего Синагра – один из четырех детей легендарного бывшего игрока Барселоны и Наполи сделал громкое заявление. Он считает, что отца бросили на произвол судьбы тогда, когда его можно было спасти.

Более того, он добавил, что Марадону убили и пообещал до конца своих дней бороться за справедливость.

Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно закончиться не так. Они убили моего отца.

Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость", – сказал Синагра.