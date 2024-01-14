Официальной причиной смерти Диего Марадоны считают острый отек легких по причине сердечной недостаточности. Прошло уже больше, чем 3 года после трагического события, но сын великого футболиста не соглашается с ней.

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Версия сына о причине смерти Марадоны

Диего Синагра – один из четырех детей легендарного бывшего игрока Барселоны и Наполи сделал громкое заявление. Он считает, что отца бросили на произвол судьбы тогда, когда его можно было спасти.

Более того, он добавил, что Марадону убили и пообещал до конца своих дней бороться за справедливость.

Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно закончиться не так. Они убили моего отца.

Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость", – сказал Синагра.

Важно. Ранее сообщалось, что 8 медицинских работников предстанут перед судом за умышленное убийство Марадоны, поэтому, может быть, еще появятся подробности, как проживал свои последние дни легендарный футболист и слова сына действительно подтвердятся фактами.