Событие произошло вечером 13 января. Четверо преступников ворвались в дом звездного игрока, когда он и его семья находились дома.

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Подробности преступления

Грабители угрожали оружием всем присутствующим и наводили на них дуло пистолета. Они требовали у Корреа все имеющиеся драгоценности и наличные деньги, после чего скрылись с места преступления.

Вскоре полиция появилась дома у игрока, чтобы собрать все доказательства и помочь семье Анхеля Корреа. В настоящее время ведется расследование и поиск грабителей.

Сообщается, что к счастью, кроме большого стресса, никаких телесных повреждений пострадавшие не получили.

К слову. Анхель Корреа не первый футболист Атлетико Мадрид, который подвергся нападению в собственном доме. Раньше это случалось с Альваро Моратой, Габи и Томасом Партеем, когда тот еще играл за "матрасников".

Кто такой Анхель Корреа