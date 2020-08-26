Легенда футбола Диего Марадона может сменить аргентинскую прописку на испанскую. Наставник может возглавить "Эльче".

Сейчас Марадона тренирует аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима", выступающий в Суперлиге. Теперь 59-летний Диего может возглавить испанский "Эльче" и помочь клубу удачно выступать в Ла Лиге, сообщает испанское издание Fichajes.

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Окончательное решение о судьбе Марадоны в "Эльче" будет принимать Кристиан Брагарник, который является акционером клуба.

Ранее пост главного тренера "Эльче" покинул Хосе Рохо Мартин. Под его руководством клуб получил право выступать в элитном дивизионе Испании в новом сезоне 2020/21.