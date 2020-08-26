Легенда футболу Дієго Марадона може змінити аргентинську прописку на іспанську. Наставник може очолити "Ельче".

Зараз Марадона тренує аргентинський клуб "Хімнасія і Есгріма", який виступає у Суперлізі. Тепер 59-річний Дієго може очолити іспанський "Ельче" та допомогти клубу вдало виступати у Ла Лізі, повідомляє іспанське видання Fichajes.

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Остаточне рішення щодо долі Марадони у "Ельче" прийматиме Крістіан Брагарник, який являється акціонером клубу. Раніше пост головного тренера "Ельче" покинув Хосе Рохо Мартін. Під його керівництвом клуб здобув право виступати у елітному дивізіоні Іспанії у новому сезоні 2020/21. ??????? |



Pacheta y el #ElcheCF separan sus caminos tras un ciclo glorioso



Eternamente agradecidos ?



️ https://t.co/8Evdc03CFp#GraciasPacheta pic.twitter.com/05G4te7cjb — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 25, 2020 У боротьбі за вихід у Ла Лігу "Ельче" боровся проти "Жирони". У першому матчі плей-офф суддівський свисток зафіксував "суху" нічию. У другому ж вирішальному поєдинку "Ельче" мінімально переміг суперника 1:0. Переможний гол був забитий аж на 90+6 хвилині.

Тренерська кар'єра Дієго Марадони