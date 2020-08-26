Марадона може очолити клуб Ла Ліги
Легенда футболу Дієго Марадона може змінити аргентинську прописку на іспанську. Наставник може очолити "Ельче".
Зараз Марадона тренує аргентинський клуб "Хімнасія і Есгріма", який виступає у Суперлізі. Тепер 59-річний Дієго може очолити іспанський "Ельче" та допомогти клубу вдало виступати у Ла Лізі, повідомляє іспанське видання Fichajes.
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Тренерська кар'єра Дієго Марадони
- Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії.
- У сезоні 2005/06 року був віцепрезидентом клубу "Бока Хуніорс".
- У 2008/10 роках Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010.
- У вересні 2019 року Марадона очолив "Хімнасію".
- До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському "Дорадосі", "Аль-Васлуї" і "Аль-Фуджайрі" з ОАЕ.
- Під час кар’єри гравця Дієго захищав кольори "Архентінос Хуніорс", "Боки Хуніорс", "Барселони", "Наполі", "Севільї" та "Ньюеллз Олд Бойз"