Английский "Манчестер Сити" подписал португальского защитника Рубена Диаша. Новичок "горожан" обошелся клубу в 68 миллионов евро.

О подписании соглашения с "Манчестер Сити" о продаже Рубена Диаша сообщает официальный сайт "Бенфики". Клубы согласовали продажу защитника за 68 миллионов евро. Португальская команда может получить еще 3,6 миллиона евро в виде бонусов.

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Этот трансфер стал рекордным для "МанСити" в отношении защитников. До этого лидерство удерживали Жоау Канселу и Эмерик Ляпорт, за которых заплатили по 65 миллионов евро.

В обратном порядке из Манчестера в Лиссабон отправится защитник Николас Отаменди. Его трансфер обошелся "Бенфике" в 15 миллионов евро.

Таким образом за время Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" лишь на защитников клуб потратил 451,1 миллиона евро. И это без учета Зинченко, которого используют на этой позиции. Испанец возглавил клуб летом 2017 года.

Расходы "Манчестер Сити "на защитников (по данным Transfermarkt)

Рубен Диаш – 68 миллионов евро

Эмерик Ляпорт – 65 миллионов евро

Жоау Кансело – 65 миллионов евро

Бенжамен Менди – 57,5 миллиона евро

Джон Стоунз – 55,6 миллиона евро

Кайл Уокер – 52,7 миллиона евро

Натан Аке – 45,3 миллиона евро

Данило – 30 миллионов евро

Анхеліньо – 12 миллионов евро

Из этих игроков в команде сейчас нет Данило – он перешел в "Ювентус", а в обратную сторону – Жоау Канселу. А также Анхелиньо. Игрок отправился в аренду в "Лейпциг".

Украинец Александр Зинченко в команду переходил как полузащитник. Пришел он тогда же, когда и Гвардиола. И уже при этом наставнике его начали использовать как левого защитника.