Англійський "Манчестер Сіті" підписав португальського захисника Рубена Діаша. Новачок "містян" обійшовся клубу в 68 мільйонів євро.

Про підписання угоди з "Манчестер Сіті" щодо продажу Рубена Діаша повідомляє офіційний сайт "Бенфіки". Клуби погодили продаж захисника за 68 мільйонів євро. Португальська команда може отримати ще 3,6 мільйона євро у вигляді бонусів.

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Цей трансфер став рекордним для "МанСіті" щодо захисників. До цього лідерство утримували Жоау Канселу та Емерік Ляпорт, за яких заплатили по 65 мільйонів євро.

У зворотньому порядку з Манчестера в Лісабон відправиться захисник Ніколас Отаменді. Його трансфер обійшовся "Бенфіці" у 15 мільйонів євро.

Таким чином за час Пепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті" лише на захисників клуб витратив 451,1 мільйона євро. І це без врахування Зінченка, якого використовують на цій позиції. Іспанець очолив клуб влітку 2017 року.

Витрати "Манчестер Сіті" на захисників (за даними Transfermarkt)

Рубен Діаш – 68 мільйонів євро

Емерік Ляпорт – 65 мільйонів євро

Жоау Кансело – 65 мільйонів євро

Бенжамен Менді – 57,5 мільйона євро

Джон Стоунз – 55,6 мільйона євро

Кайл Уокер – 52,7 мільйона євро

Натан Аке – 45,3 мільйона євро

Даніло – 30 мільйонів євро

Анхеліньо – 12 мільйонів євро

З цих гравців у команді зараз немає Даніло – він перейшов у "Ювентус", а у зворотню сторону – Жоау Канселу. А також Анхеліньо. Гравець відправився в оренду в "Лейпциг".

Українець Олександр Зінченко в команду переходив як півзахисник. Прийшов він тоді ж, коли й Гвардіола. І вже при цьому наставнику його почали використовувати як лівого захисника.