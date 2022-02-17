МанСити вместе с Зинченко не смог приземлиться в Манчестере: самолет попал в шторм Дадли

17 февраля 2022 , 10:44
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Источник:

FanDay

Возвращение Манчестер Сити после матча 1/8 финала Лиги чемпионов со Спортингом (5:0) прошло не без происшествий. Самолет "горожан" попал в зону турбулентности из-за шторма Дадли.

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Самолету Манчестер Сити пришлось сделать три круга, прежде чем его сочли слишком опасным для посадки. И он был вынужден изменить курс в воздухе, чтобы приземлиться в Ливерпуле.

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Из-за сильного ветра самолет не мог приземлиться в аэропорту Манчестера. Клуб опубликовал короткое заявление в твиттере по этому поводу:

Мы можем подтвердить, что самолет приземлился в Ливерпуле, после того как сильный ветер заставил отклониться от Манчестера.

Шокирующее видео с самолетом Манчестер Сити

  • Шторм Дадли принес строгие погодные условия в Манчестере и Метеорологическая служба выпустила предупреждение об "опасности для жизни" по всему району.
  • Ожидается, что шторм Дадли приведет к порывам ветра со скоростью до 80-90 миль/час на открытых побережьях и холмах Шотландии, внутри страны скорость ветра может достигать 60-70 миль/час. А шторм Юнис принесет ливни и возможные снегопады на холмах. Там, где выпадает снег, возможны даже снежные бури.
Автор: Юрій Семенюк