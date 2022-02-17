Шторм Дадлі накрив Англію

Літаку Манчестер Сіті довелося зробити три кола, перш ніж його визнали надто небезпечним для посадки. І натомість він був змушений змінити курс у повітрі, щоб приземлитися в Ліверпулі.

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Через сильний вітер літак не міг приземлитися в аеропорту Манчестера. Клуб опублікував коротку заяву у твітері з цього приводу:

Ми можемо підтвердити, що літак приземлився в Ліверпулі після того, як сильний вітер змусив відхилитися від Манчестера.

Шокуюче відео з літаком Манчестер Сіті

  • Шторм Дадлі приніс суворі погодні умови в Манчестер і Метеорологічна служба випустила попередження про "небезпеку для життя" по всьому району.
  • Очікується, що шторм Дадлі спричинить пориви вітру зі швидкістю до 80-90 миль/год на відкритих узбережжях та пагорбах Шотландії, всередині країни швидкість вітру може досягати 60-70 миль/год. А шторм Юніс принесе зливи та можливі снігопади на пагорбах. Там, де випадає сніг, можливі навіть снігові бурі.