Шторм Дадли накрыл Англию

Самолету Манчестер Сити пришлось сделать три круга, прежде чем его сочли слишком опасным для посадки. И он был вынужден изменить курс в воздухе, чтобы приземлиться в Ливерпуле.

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Из-за сильного ветра самолет не мог приземлиться в аэропорту Манчестера. Клуб опубликовал короткое заявление в твиттере по этому поводу:

Мы можем подтвердить, что самолет приземлился в Ливерпуле, после того как сильный ветер заставил отклониться от Манчестера.

Шокирующее видео с самолетом Манчестер Сити