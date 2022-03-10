МанСити сыграл всухую со Спортингом и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Манчестер Сити 9 марта сыграл дома против Спортинга в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Пепа Гвардиолы сыграли вничью и отправились в четвертьфинал турнира.

МанСити – Спортинг 0:0

Манчестер Сити подошел к ответному матчу с очень комфортным преимуществом. В первом поединке в Лиссабоне подопечные Пепа Гвардиолы закончили встречу разгромной победой со счетом 0:5, сообщает 24 канал.

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Украинец Александр Зинченко получил место в стартовом составе английского клуба.

Уже с первых секунд матча Сити взяло мяч под контроль. Игрок "горожан" оказался на газоне в штрафной соперника. Футболисты Манчестер Сити апеллировали к арбитру, чтобы тот назначил пенальти. Но судья встречи оказался неумолим и позволил продолжить игру.

Голкипер парировал перспективный удар Фодена.

Мяч долетел до Стерлинга, но Рахим пробил туда, где находился голкипер Спортинга.

Первая часть встречи так и прошла без забитых мячей – 0:0.

"Сухой" тайм

Не успел судья дать свисток на второй тайм, как Мансити забило. Марез пошел на пятерых игроков соперника, но не потерял мяч. Рияд отдал на Жезуса, который в ближний угол прошил сетку ворот Спортинга. Арбитр решил проверить "чистоту" гола. После помощи ВАР судья отменил взятие ворот из-за офсайда у автора гола.

Марез выполнил передачу в штрафной соперника. Но защита Спортнга сыграла надежно.

Рейс получил передачу в штрафной, но мяч пролетел выше ворот. Хороший момент упустил футболист лиссабонского клуба.

Карсон показал мастерство в рамке ворот после удара в упор от Паулиньо, который оказался первым на мяч в штрафной МанСити.

Как команды ни старались, но размочить нули до финального свистка никто не сумел.

Манчестер Сити стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов.