Бавария – РБ Зальцбург 7:1 Голы: Левандовский, 12, 21, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – Чергорд, 71

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В начале матча команды обменялись моментами. Левандовский наносил удар в угол ворот, но голкипер соперников потянул выстрел. Ответ австрийского клуба был не менее острым, но Капальдо не смог удачно запереть прострел, сообщает 24 канал. Важно. Первый поединок между этими командами закончился мировой 1:1.

Его не сдержать На 12-й минуте счет в матче был открыт. Левандовский красиво обработал передачу от Комана, но после разворота очутился на газоне. Вобер ценой фола остановил польского форварда Баварии – пенальти.

К отметке подошел сам пострадавший, хладнокровно разведя мяч и голкипера в разные углы – 1:0.

Видео первого гола в матче Почти сразу отличную возможность упустили гости. Мяч дошел до Зайвальда в штрафной хозяев, но его удар шел выше ворот, хотя Нойер перестраховался и перевел кончиками пальцев мяч на угловой.

Уже на 21-й минуте Бавария забила второй раз. Снова Вобер привез 11-метровый в свои ворота. К отметке подошел Левандовский и пробил в тот же угол ворот. Голкипер снова не угадал направление выстрела – 2:0. Второй гол Левандовского: смотрите видео

Уже через две минуты Левандовский забил свой третий гол в этом матче. Вратарь неудачно сыграл на опережение, попал в Роберта. Мяч отскочил в стойку, но поляк доиграл эпизод до конца и просто занес его в ворота. Невероятный Роберт Левандовский за 23 минуты поединка оформил хет-трик – 3:0.

Видео третьего гола Левандовского

Нокдаун для гостей Игрок Зальцбурга потерял мяч у собственной штрафной и Гнабри удачно замкнул передачу Комана – 4:0. Видео четвертого гола Баварии

Хозяева просто уничтожали соперника на футбольном поле. Павар и Левандовски могли сделать счет до неприличного. Но мяч пролетел рядом с воротами. Первая часть встречи прошла под полным контролем подопечные Юлиана Нагельсманна. Свисток судьи зафиксировал в первой 45-минутке счет на табло 4:0. Тотальный контроль Баварии

После перерыва Левандовский мог забивать в четвертый раз, но его выстрел заблокировал защитник Зальцбурга. Девять минут понадобилось мюнхенцам, чтобы в пятый раз расстроить голкипера соперника. Мюллер получил передачу от Сане, не стал подходить, развернулся и мощно пробил в угол ворот – 5:0.

Видео мяча Мюллера

На экваторе второго тайма Зальцбург размочил ноль в графе своих забитых голов. Австрийскому клубу удалось провести скорую контратаку, которую мощным ударом под перекладину замкнул Чергорд – 5:1. Видео гола Чергорда В конце матча красивая комбинация удалась мюнхенцам. Мюллер снова замкнул пас от Сане и в шестой раз расстроил голкипера Зальцбурга – 6:1. Дубль Мюллера: смотрите видео