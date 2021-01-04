Левый защитник МанСити Александр Зинченко впервые за почти пол года провел на поле все 90 минут в матче против Челси. Игру украинца оценили чуть менее 7 баллов.

В воскресенье, 3 января, Манчестер Сити на выезде растоптал Челси в рамках 17-го тура АПЛ. Подопечные Гвардиолы выдали великолепный первый тайм, в котором трижды заставляли голкипера хозяев вынимать мяч из ворот, пишет 24 канал.

Больше о матче Мансити разгромил Челси, забив три гола в первом тайме, Зинченко вышел в старте

Оценка украинца

Челси ответил лишь одним голос в добавленное к матчу арбитром время. В итоге – 1:3 уверенная победа команды из Манчестера.

В стартовом составе "горожан" вышел левый защитник Александр Зинченко. Украинец впервые за почти пол года отыграл весь поединок в АПЛ. В последний раз футболист сыграл все 90 минут еще 8 июля в матче с Ньюкаслом.

Зинченко принял участие в первом голе команды. Александр отдал передачу с фланга в центр, Фоден перевел на Гюндогана, который развернулся и эффектно пробил в дальний угол ворот, открыв счет.

Портал WhoScored оценил игру игрока сборной Украины в 6,8. 24-летний защитник Мансити одного раза отобрал мяч, дважды выиграл единоборство в воздухе, нанес один удар по воротам и выполнил 85% успешных передач (46 из 54).

Игроком поединка стал Кевин Де Брюйне – 8,5.

К слову. Следующий матч команда Зинченко проведет уже в среду, 6 января, против МЮ в 1/2 финала Кубка лиги. Дерби Манчестера начнется в 21:45.



Челси – Манчестер Сити: оценки игроков / Скриншот из WhoScored