Лівий захисник МанСіті Олександр Зінченко вперше за майже пів року провів на полі всі 90 хвилин у матчі проти Челсі. Гру українця оцінили трохи менше 7 балів.

У неділю, 3 січня, Манчестер Сіті на виїзді розтоптав Челсі у рамках 17-го туру АПЛ. Підопічні Гвардіоли видали чудовий перший тайм, у якому тричі заставляли голкіпера господарів виймати м'яч з воріт, пише 24 канал.

Більше про матч МанСіті розгромив Челсі, забивши три голи в першому таймі, Зінченко вийшов у старті

Оцінка українця

Челсі відповів лише одним голос у доданий до матчу арбітром час. У підсумку – 1:3 впевнена перемога команди з Манчестера.

У стартовому складі "містян" вийшов лівий захисник Олександр Зінченко. Українець вперше за майже пів року відіграв увесь поєдинок в АПЛ. Востаннє футболіст зіграв всі 90 хвилин ще 8 липня у матчі з Ньюкаслом.

Зінченко взяв участь у першому голі команди. Олександр віддав передачу з флангу у центр, Фоден перевів на Гюндогана, який розвернувся та ефектно пробив у дальній кут воріт, відкривши рахунок.

Портал WhoScored оцінив гру гравця збірної України у 6,8. 24-річний захисник МанСіті одного разу відібрав м’яч, двічі виграв єдиноборство в повітрі, завдав один удар по воротах та виконав 85% успішних передач (46 з 54).

Гравцем поєдинку став Кевін Де Брюйне – 8,5.

До слова. Наступний матч команда Зінченка проведе вже у середу, 6 січня, проти МЮ в 1/2 фіналу Кубка ліги. Дербі Манчестера розпочнеться о 21:45.



Челсі – Манчестер Сіті: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored