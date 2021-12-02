Мансити празднует победу над Астон Виллой: игра Зинченко была высоко оценена
Источник:WhoScored
Манчестер Сити праздновал победу на выезде над Астон Виллой. Свой вклад в победу принес Александр Зинченко.
Удачная игра Зинченко
Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити. Украинец отыграл на позиции левого защитника весь матч.
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Интересно, что Пеп Гвардиола сделал в игре лишь одну замену, выпустив Джека Грилиша вместо Габриэла Жезуса.
Гости дважды отличились в воротах соперника. Зато пропустили лишь однажды. Произошло это в начале второй 45-минутки. В итоге – 1:2 победа "горожан".
Зинченко получил хорошую оценку от статистического портала WhoScored – 7.1. За 90 минут украинец выполнил 82 передачи, а их точность была почти идеальной – 95%. Также Александр дважды пробивал в ворота соперника и однажды шел в обыгрыш.К слову. Для игрока сборной Украины этот выход на поле стал седьмым в футболке МанСити в сезоне-2021/2022.
Выше оценили лишь игру Жезуса, Стерлинга, Силвы, Родри и Диаса. Лучшим игроком в составе обеих команд стал нападающий Мансити Жезус – 8.2.
В составе Астон Виллы наивысшую оценку получил форвард Уоткинс – 7.7.
Астон Вилла-МанСити: оценки игроков / скриншот из WhoScored
- Благодаря победе "горожане" продолжают "дышать в спину" лидеру чемпионата Челси. Между этими клубами разница лишь в одно очко в пользу "аристократов".
- Астон Вилла с 16 пунктами занимает 13 место.