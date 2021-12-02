Удачная игра Зинченко

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити. Украинец отыграл на позиции левого защитника весь матч.

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Интересно, что Пеп Гвардиола сделал в игре лишь одну замену, выпустив Джека Грилиша вместо Габриэла Жезуса.

Гости дважды отличились в воротах соперника. Зато пропустили лишь однажды. Произошло это в начале второй 45-минутки. В итоге – 1:2 победа "горожан".

Зинченко получил хорошую оценку от статистического портала WhoScored – 7.1. За 90 минут украинец выполнил 82 передачи, а их точность была почти идеальной – 95%. Также Александр дважды пробивал в ворота соперника и однажды шел в обыгрыш.

К слову. Для игрока сборной Украины этот выход на поле стал седьмым в футболке МанСити в сезоне-2021/2022.

Выше оценили лишь игру Жезуса, Стерлинга, Силвы, Родри и Диаса. Лучшим игроком в составе обеих команд стал нападающий Мансити Жезус – 8.2.

В составе Астон Виллы наивысшую оценку получил форвард Уоткинс – 7.7.



Астон Вилла-МанСити: оценки игроков / скриншот из WhoScored