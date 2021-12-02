Вдала гра Зінченка
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті. Українець відіграв на позиції лівого захисника увесь матч.
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Цікаво, що Пеп Гвардіола зробив у грі лише одну заміну, випустивши Джека Гріліша замість Габріела Жезуса.
Гості двічі відзначились у воротах суперника. Натомість пропустили лише одного разу. Сталось це на початку другої 45-хвилинки. У підсумку – 1:2 перемога "містян".
Зінченко отримав хорошу оцінку від статистичного порталу WhoScored – 7.1. За 90 хвилин українець виконав 82 передачі, а їх точність була майже ідеальною – 95%. Також Олександр двічі пробивав у ворота суперника та одного разу йшов в обіграш.
Вище оцінили лише гру Жезуса, Стерлінга, Сілви, Родрі та Діаса. Найкращим гравцем у складі обох команд став нападник МанСіті Жезус – 8.2.
У складі Астон Вілли найвищу оцінку отримав форвард Воткінс – 7.7.
Астон Вілла – МанСіті: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- Завдяки перемозі "містяни" продовжують "дихати у спину" лідеру чемпіонату Челсі. Між цими клубами різниця лише в одне очко на користь "аристократів".
- Астон Вілла з 16 пунктами посідає 13 місце.