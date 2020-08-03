"МанСити" поздравил космонавтов SpaceX с возвращением на Землю шуткой о Де Брюйне
В воскресенье, 2 августа, на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon. Такое событие не осталось и без внимания футбольных клубов.
На официальном твиттер-аккаунте NASA было опубликовано видео, где капсулу с космонавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном на борту вылавливают в Мексиканском заливе (именно там приводнился корабль Crew Dragon).
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Официальный твиттер-атаунт "Манчестер Сити" сделал ретвит этого видео со своим комментарием.
"И он дома! Поздравляем Дугласа Харли – невероятное достижение. P.S. Вы не встречали Кевина Де Брюйне, пока были там, сверху?", – пошутили в "МанСити".
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Таким образом в английском клубе поддержали идею, что в этом сезоне игрок показывает просто космическую игру. Он забил 13 голов и отдал 20 результативных передач в матчах АПЛ, став лучшим ассистентом сезона.
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