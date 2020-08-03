В воскресенье, 2 августа, на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon. Такое событие не осталось и без внимания футбольных клубов.

На официальном твиттер-аккаунте NASA было опубликовано видео, где капсулу с космонавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном на борту вылавливают в Мексиканском заливе (именно там приводнился корабль Crew Dragon).

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Официальный твиттер-атаунт "Манчестер Сити" сделал ретвит этого видео со своим комментарием.

"И он дома! Поздравляем Дугласа Харли – невероятное достижение. P.S. Вы не встречали Кевина Де Брюйне, пока были там, сверху?", – пошутили в "МанСити".

And he's home! Congratulations @Astro_Doug - an amazing achievement!



...P.S. you didn't happen to spot @DeBruyneKev whilst you were up there did you? https://t.co/8s0WYIwmiJ — Manchester City (@ManCity) August 2, 2020

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Таким образом в английском клубе поддержали идею, что в этом сезоне игрок показывает просто космическую игру. Он забил 13 голов и отдал 20 результативных передач в матчах АПЛ, став лучшим ассистентом сезона.