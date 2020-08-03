"МанСіті" привітав космонавтів SpaceX з поверненням на Землю жартом про Де Брюйне
В неділю, 2 серпня, на Землю повернувся космічний корабель Crew Dragon. Така подія не залишилася і поза увагою футбольних клубів.
На офіційному твіттер-акаунті NASA було опубліковано відео, де капсулу з космонавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном на борту виловлюють в Мексиканській затоці (саме там приводнився корабель Crew Dragon).
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Офіційний твіттер-атаунт "Манчестер Сіті" зробив ретвіт цього відео зі своїм коментарем.
"І він вдома! Вітаємо Дугласа Герлі – неймовірне досягнення. P.S. Ви не зустрічали Кевіна Де Брюйне, поки були там, згори?", – пожартували в "МанСіті".
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У такий спосіб в англійському клубі підтримали ідею, що в цьому сезоні гравець показує просто космічну гру. Він забив 13 голів та віддав 20 результативних передач в матчах АПЛ, ставши кращим асистентом сезону.