Манчестер Сити в рамках 18-го тура АПЛ минимально победил Брайтон (1:0). Александр Зинченко не исчез на фоне звездных партнеров по команде и получил хорошую оценку за поединок.

Александр Зинченко вышел в стартовой одиннадцатке МанСити на позиции левого защитника и провел на поле весь поединок. Авторитетный портал WhoScored высоко оценил действия игрока сборной Украины.

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Оценка Зинченко

Защитник получил за игру 7.5 балла. Такой оценки нет ни у одного игрока Брайтона. Лучшим футболистом встречи стал полузащитник и лидер "горожан" Кевин Де Брюйне – 8.5.

На счету левого защитника один заблокированный соперниками удар по воротам, его передачи в 94% были успешными (98 из 104), он дважды побеждал на втором этаже. Всего на Зинченко приходится 9% владения мячом в поединке (121 касание). В защитной работе он выполнил 4 отбора из 7 попыток, 4 перехвата. Также он был трижды обыгран соперниками.

Александр подключился к голевой атаке команды, которую результативно завершил Фоден в конце первого тайма. Она принесла нужный результат МанСити.

В этом сезоне Зинченко появлялся на поле в трех матчах, в которых не запомнился результативными действиями.



МанСими – Брайтон: оценки игроков / Скриншот из WhoScored