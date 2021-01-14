Манчестер Сіті у рамках 18-го туру АПЛ мінімально переміг Брайтон (1:0). Олександр Зінченко не зник на фоні зіркових партнерів по команді та отримав хорошу оцінку за поєдинок.

Олександр Зінченко вийшов у стартовій одинадцятці МанСіті на позиції лівого захисника та провів на полі весь поєдинок. Авторитетний портал WhoScored високо оцінив дії гравця збірної України.

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Оцінка Зінченка

Захисник отримав за гру 7.5 бала. Такої оцінки немає у жодного гравця Брайтона. Найкращим футболістом зустрічі став півзахисник та лідер "містян" Кевін Де Брюйне – 8.5.

На рахунку лівого захисника один заблокований суперниками удар по воротах, його передачі у 94% були успішними (98 зі 104), він двічі перемагав на другому поверсі. Загалом на Зінченка припадає 9% володіння м’ячем у поєдинку (121 дотик). У захисній роботі він виконав 4 відбори з 7 спроб, 4 перехоплення. Також він був тричі обіграний суперниками.

Олександр підключився до гольової атаки команди, яку результативно завершив Фоден наприкінці першого тайму. Вона принесла потрібний результат МанСіті.

Цього сезону Зінченко з'являвся на полі у трьох матчах, у яких не запам'ятався результативними діями.



МанСіті – Брайтон: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored