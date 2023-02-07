Футболисты МанСити узнали об обвинениях АПЛ из новостей: клуб объяснил ситуацию

Манчестер Сити влипло в скандальную ситуацию. Английская Премьер-лига обвиняет "горожан" в несоблюдении финансового фейр-плей.

Все началось с обычной статьи в газете "Der Spiegel", в которой Сити обвинили в нарушении клубов уже девяти лет. Это дало начало расследованию этого дела, которое началось еще в 2018 году, и продолжалось в течение четырех лет.

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МанСити не боится приговора независимой комиссии

6 февраля в СМИ появилась информация, что АПЛ передала все необходимые документы по этому делу из МанСити независимой комиссии, которая вынесет вердикт для английского гранда.

В самом худшем случае разбирательства, которое будет конфиденциальным, на Манчестер Сити будет наложен трансферный бан и снятие очков. Еще этого не хватало "горожанам" до полного "счастья". Игра Сити и так близка к хорошей, хотя команда Пепа Гвардиола идет второй в таблице АПЛ, уступая лишь 5 баллов лидеру сезона Арсенала.

Однако сам испанский наставник "горожан" уверял, что команда находится в таком положении, когда не может думать о чемпионстве.

Интересно, что всю эту ситуацию футболисты узнали из прессы. МанСити опубликовало свою официальное заявление только после двух часов после поступления таких новостей от АПЛ. "Городяне" вежливо дождутся решения комиссии, которое раз и навсегда поставит точку по этому делу.

После этого руководство клуба собрало команду и персонал, чтобы убедить их в безопасном будущем команды.

Ферран Сориано, работающий в клубе СЕО, дал обещание перед футболистами и нашел по этому делу позитив для Сити. Он заявил, что эта ситуация очистит репутацию клуба от клеветы и обвинений. Режим работы МанСити тоже не изменится, все будут работать, как было до этой скандальной ситуации.