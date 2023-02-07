Все розпочалось зі звичайної статті у газеті "Der Spiegel", у якій Сіті звинуватили в порушенні, які клуби вчинює вже протягом дев'яти років. Це дало початок розслідуванню цієї справи, яке розпочалось ще у 2018 році, та тривало протягом цих чотирьох років.

До теми Зняття очок та трансферний бан: МанСіті звинувачують у порушеннях фінансового фейр-плей

МанСіті не боїться вироку незалежної комісії

6 лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що АПЛ передала усі необхідні документи по цій справі з МанСіті незалежній комісії, яка винесе вердикт для англійського гранда.

У найгіршому випадку розгляду, яке буде конфіденційним, на Манчестер Сіті буде накладено трансферний бан та зняття очок. Ще цього не вистачало "містянам" до повного "щастя". Гра Сіті і так наразі близька до хорошої, хоча команда Пепа Гвардіола йде другою у таблиці АПЛ, поступаючись лише 5 балами лідеру сезону Арсеналу.

Однак сам іспанський наставник "містян" запевняв, що команда перебуває у такому становищі, коли не може думати про чемпіонство.

Цікаво, що про усю цю ситуацію футболісти дізнались із преси. МанСіті ж опублікувало свою офіційну заяву лише після двох годин, як надійшли такі новини від АПЛ. "Містяни" чемно дочекаються рішення комісії, яке раз і назавжди поставить крапку у цій справі.

Після чого керівництво клубу зібрало команду та персонал, аби переконати їх у безпечному майбутньому команди.

Ферран Соріано, який працює у клубі СЕО, дав обіцянку перед футболістами та знайшов у цій справі позитив для Сіті. Він заявив, що ця ситуація очистить репутацію клубу від наклепу та звинувачень. Режим роботи МанСіті теж не зміниться, усі працюватимуть, як і було до цієї скандальної ситуації.

До слова. Ювентус вже дізнався, якими можуть бути наслідки після фінансових махінацій. Туринський клуб за одну секунду втратив 15 очок. Також деякі посадовці "старої синьйори" отримали особисті покарання. Такий вирок опустив Ювентус на 13-ту сходинку у турнірній таблиці Серії А.