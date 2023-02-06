6 февраля АПЛ передала независимой комиссии необходимые документы, свидетельствующие о том, что МанСити занимается нарушением регламента Английской Премьер-лиги. Из-за чего "горожане" могут быть серьезно наказаны.

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МанСити может повторить судьбу Ювентуса

Расследование началось зимой 2018 и велось в течение четырех следующих лет. Все началось с материала в газете "Der Spiegel", где осветили нарушения, которые делает Манчестер Сити уже 9 лет.

Английский клуб обвиняют в уклонении от финансового фэйр-плей, выплате фейковых сумм футболистам и персоналу команды, а также махинациях со спонсорскими соглашениями.

Отмечается, что это дело рассмотрит независимая комиссия, которая будет конфиденциальной и вынесет приговор английскому гранду.

МанСити может повторить судьбу туринского Ювентуса, который потерял 15 очков через финансовые махинации. Сначала наказание для "старой синьоры" должно было быть более мягким – 9 очков. Но суд решил по полной наказать итальянский клуб, сняв с него 15 баллов. Также ряд персональных санкций получили чиновники Ювентуса. После чего клуб опустился на 13 место в таблице Серии А.

С МанСити не только могут снять очки, но и наложить вето на трансферы. Такая ситуация поставит "горожан" в тупик, ведь клуб продолжает борьбу за свое девятое чемпионство в АПЛ.

Хотя главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что команда находится в такой ситуации, что не может думать о "золоте" английского первенства. В последнем матче "горожане" проиграли на выезде Тоттенхэму 1:0. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн.

К слову. МанСити после 21 сыгранного матча идет на втором месте в АПЛ, поступая только Арсеналу, который является лидером сезона-2022/2023. "Городяне" уступают "канонирам" всего 5 баллов - 45 против 50-ти у подопечных Микеля Артеты.