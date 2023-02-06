6 февраля АПЛ передала независимой комиссии необходимые документы, свидетельствующие о том, что МанСити занимается нарушением регламента Английской Премьер-лиги. Из-за чего "горожане" могут быть серьезно наказаны.
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Расследование началось зимой 2018 и велось в течение четырех следующих лет. Все началось с материала в газете "Der Spiegel", где осветили нарушения, которые делает Манчестер Сити уже 9 лет.
Английский клуб обвиняют в уклонении от финансового фэйр-плей, выплате фейковых сумм футболистам и персоналу команды, а также махинациях со спонсорскими соглашениями.
Отмечается, что это дело рассмотрит независимая комиссия, которая будет конфиденциальной и вынесет приговор английскому гранду.
С МанСити не только могут снять очки, но и наложить вето на трансферы. Такая ситуация поставит "горожан" в тупик, ведь клуб продолжает борьбу за свое девятое чемпионство в АПЛ.
Хотя главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что команда находится в такой ситуации, что не может думать о "золоте" английского первенства. В последнем матче "горожане" проиграли на выезде Тоттенхэму 1:0. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн.