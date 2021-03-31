Манчестер Сити уже активно ищет замену Серхио Агуэро, который официально покидает "горожан". Одноклубником Александра Зинченко может стать форвард Тоттенхэма Гарри Кейн.

Еще один претендент на замену Агуэро

Лидер АПЛ попытается подписать забивного нападающего "шпор". Однако этот трансфер может произойти только в том случае, если клубу не удастся договориться о переходе 20-летнего норвежца дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. На нападающего претендуют также Реал, Манчестер Юнайтед и Челси.

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Команда из Манчестера готова побороться за Холанда после ухода из команды Серхио Агуэро, который отдал "горожанам" 10 лет своей карьеры. Если клубу не удастся переманить в свой состав забивного форварда из Норвегии, тогда запасным вариантом будет как раз Гарри Кейн.

Контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до конца июня 2024 года, а соглашение Холанда со "шмелями" истекает 30 июня 2024 года.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в 110 миллионов евро, а Кейн обойдется Манчестер Сити в 120 миллионов евро.

Оба нападающих проводят классные сезоны в карьере. Поэтому "горожанам" придется не легко на трансферном рынке. В этом сезоне Кейн сыграл за Тоттенхэм 40 матчей, в которых наколотил 27 голов и отдал 16 голевых передач. В сравнении Холанд за "шмелей" провел 31 поединок, где забил 33 мяча и сделал 8 ассистов на партнеров по команде.