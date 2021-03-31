МанСіті націлився на забивного нападника збірної Англії Кейна
Манчестер Сіті вже активно шукає заміну Серхіо Агуеро, який офіційно покидає "містян". Одноклубником Олександра Зінченка може стати форвард Тоттенхема Гаррі Кейн.
Джерело:The Times
Ще один претендент на заміну Агуеро
Лідер АПЛ спробує підписати забивного нападника "шпор". Однак цей трансфер може статись лише у тому разі, якщо клубу не вдасться домовитись про перехід 20-річного норвежця дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда. На нападника претендують також Реал, Манчестер Юнайтед та Челсі.
До теми Манчестер Сіті хоче придбати Голанда на заміну Агуеро
Команда з Манчестера готова поборотись за Голанд після відходу з команди Серхіо Агуеро, який віддав "містянам" 10 років своєї кар'єри. Якщо клубу не вдасться переманити у свій склад забивного форварда з Норвегії, тоді запасним варіантом буде якраз Гаррі Кейн.
- Контракт Кейна з "шпорами" розрахований до кінця червня 2024 року, а угода Голанда з "джмелями" спливає 30 червня 2024 року.
Обидва нападники проводять класні сезони у кар'єрі. Тому "містянам" доведеться не легко на трансферному ринку. У цьому сезоні Кейн зіграв за Тоттенхем 40 матчів, у яких наколотив 27 голів та віддав 16 гольових передач. У порівнянні Голанд за "джмелів" провів 31 поєдинок, де забив 33 м'ячі та зробив 8 асистів на партнерів по команді.
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