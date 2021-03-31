Манчестер Сіті вже активно шукає заміну Серхіо Агуеро, який офіційно покидає "містян". Одноклубником Олександра Зінченка може стати форвард Тоттенхема Гаррі Кейн.

Ще один претендент на заміну Агуеро

Лідер АПЛ спробує підписати забивного нападника "шпор". Однак цей трансфер може статись лише у тому разі, якщо клубу не вдасться домовитись про перехід 20-річного норвежця дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда. На нападника претендують також Реал, Манчестер Юнайтед та Челсі.

До теми Манчестер Сіті хоче придбати Голанда на заміну Агуеро

Команда з Манчестера готова поборотись за Голанд після відходу з команди Серхіо Агуеро, який віддав "містянам" 10 років своєї кар'єри. Якщо клубу не вдасться переманити у свій склад забивного форварда з Норвегії, тоді запасним варіантом буде якраз Гаррі Кейн.

Контракт Кейна з "шпорами" розрахований до кінця червня 2024 року, а угода Голанда з "джмелями" спливає 30 червня 2024 року.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Голанда у 110 мільйонів євро, а Кейн обійдеться Манчестер Сіті у 120 мільйонів євро.

Обидва нападники проводять класні сезони у кар'єрі. Тому "містянам" доведеться не легко на трансферному ринку. У цьому сезоні Кейн зіграв за Тоттенхем 40 матчів, у яких наколотив 27 голів та віддав 16 гольових передач. У порівнянні Голанд за "джмелів" провів 31 поєдинок, де забив 33 м'ячі та зробив 8 асистів на партнерів по команді.