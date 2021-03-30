Манчестер Сити хочет приобрести Холанда на замену Агуэро
Норвежский нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд вскоре может примерить футболку Манчестер Сити. Английский клуб планирует выкупить контракт Холанда у Боруссии.
Источник:The Telegraph
Манчестер Сити не боится конкуренции грандов
Манчестер Сити хочет купить нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда в качестве замены Серхио Агуэро. Аргентинец официально покинет "горожан".
Узнайте больше Серхио Агуэро официально покинет Манчестер Сити
По информации The Telegraph, руководство Манчестер Сити намерено купить Холанда, даже если клубу придется столкнуться с конкуренцией со стороны Реала, Манчестер Юнайтед и Челси.
Статистика Холанда
- Холанд стал игроком Боруссии 1 января 2020 года. "Шмели" купили нападающего у Зальцбурга. Трансфер обошелся немцам в 20 миллионов евро.
- Примерно столько же Боруссии пришлось заплатить агенту Холанда.
- Холанд провел за Боруссию 49 матчей и забил 49 голов. Также в его активе 11 ассистов.
- Контракт норвежского нападающего со "шмелями" действует до 30 июня 2024 года.
Поделиться новостью