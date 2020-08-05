Трансфер полузащитника Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" может принести их конкурентам из "Манчестер Сити" более 16 миллионов фунтов.

Как пишет The Times, во время трансфера Санчо с "Манчестер Сити" в дортмундскую "Боруссию", было договорено, что 15% от следующего трансфера игрока получит "МанСити".

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Учитывая, что "Боруссия" требует от "Манчестер Юнайтед" за Санчо 120 миллионов евро (более 108 миллионов фунтов), то доля "МанСити" составит 18 миллионов евро (или более 16 миллионов фунтов).

Однако переговоры о переходе игрока еще продолжаются. "МанЮнайтед" пока не соглашается заплатить сумму, которую от него требует "Боруссия". Боссы МЮ считают, что она слишком высока, особенно на фоне кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

При этом "Манчестер Юнайтед" пока не договорился и о личной соглашение с Санчо. По данным английских СМИ, зарплата полузащитника в клубе будет составлять 200 – 250 тысяч фунтов в неделю. Хотя Bild пишет и о 340 тысячах фунтов в неделю – или 17,6 миллиона евро в год.

Стоит добавить, что Санчо перешел в "Боруссию" в 2017 году из "МанСити" за 8 миллионов фунтов.