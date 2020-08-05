22-летний вратарь Никита Зеленский подписал контракт с лидером Первой лиги "Ингульцом". Футболист уже был включен в заявку в прошлом поединке, но не вышел не поле.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба. Футболист мог дебютировать в матче против "Кремня", однако просидел всю игру на скамье запасных.

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В июне этого года с Зеленским прекратили сотрудничество "Балканы". Его конкурентом за место в рамке ворот будет опытный Богдан Шуст.

Что известно о Никите Зеленском