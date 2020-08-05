"Ингулец" официально подписал Зеленского: что известно о новобранце
22-летний вратарь Никита Зеленский подписал контракт с лидером Первой лиги "Ингульцом". Футболист уже был включен в заявку в прошлом поединке, но не вышел не поле.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба. Футболист мог дебютировать в матче против "Кремня", однако просидел всю игру на скамье запасных.
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В июне этого года с Зеленским прекратили сотрудничество "Балканы". Его конкурентом за место в рамке ворот будет опытный Богдан Шуст.
Что известно о Никите Зеленском
- Никита – воспитанник запорожского футбола.
- Выступал в составе запорожской команды в ДЮСШ, где провел 63 матча. Выступал за Металлург U-19 (13 матчей), Сталь U-19 (1 матч), Сталь U-21 (6 матчей).
- В сезоне 2018/19 вратарь выступал за крапивницкую "Звезду" и ПФК "Сумы", сыграв за два клуба в 25 матчах и пропустил 65 голов.
- Провел 3 игры в составе национальной сборной Украины U-17 в рамках отбора на чемпионат Европы 2015 года.