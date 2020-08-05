Трансфер півзахисника Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" може принести їх конкурентам з "Манчестер Сіті" понад 16 мільйонів фунтів.

Як пише The Times, під час трансферу Санчо з "Манчестер Сіті" в дортмундську "Боруссію", було домовлено, що 15% від наступного трансферу гравця отримає "МанСіті".

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Зважаючи, що "Боруссія" вимагає від "Манчестер Юнайтед" за Санчо 120 мільйонів євро (понад 108 мільйонів фунтів), то частка "МанСіті" складе 18 мільйонів євро (або ж понад 16 мільйонів фунтів).

Однак перемовини про перехід гравця ще тривають. "МанЮнайтед" поки не погоджується заплатити суму, яку від нього вимагає "Боруссія". Боси МЮ вважають, що вона занадто висока, особливо на фоні кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

При цьому "Манчестер Юнайтед" поки не домовився і про особисту угоду з Санчо. За даним англійських ЗМІ, зарплата півзахисника в клубі буде становити 200 – 250 тисяч фунтів в тиждень. Хоча Bild пише і про 340 тисяч фунтів на тиждень – або ж 17,6 мільйона євро на рік.

Варто додати, що Санчо перейшов в "Боруссію" у 2017 році з "МанСіті" за 8 мільйонів фунтів.