Расизм и гомофобия: УЕФА может лишить польского судью финала Лиги чемпионов из-за скандала

Уже 10 июня Манчестер Сити попытается добавить к своей победе в АПЛ-2022/2023 еще и победу в Лиге чемпионов. Соперником "горожан" будет итальянский Интер, который может преподнести сюрприз.

Ранее УЕФА объявила судейскую бригаду, которая рассудит финал Лиги чемпионов, который состоится в турецком Стамбуле. Поединок между МанСити и Интером должна судить польская бригада во главе с 42-летним Шимоном Марциняком.

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Может потерять назначение на финал ЛЧ

Однако событие, состоявшееся 29 мая, может заставить УЕФА искать нового главного судью финала. Все потому, что недавно Марциняк был участником конференции "Эверест", инициатором которой был скандальный бизнесмен из Польши и политик Славомир Метцен, являющийся главой ультраправой партии "Новая надежда". Ее неоднократно обвиняли в расизме и гомофобии.

На что мгновенно отреагировала организация "Never Again", которая обратилась с прямым письмом в УЕФА по поводу участия в этом мероприятии польского арбитра Марциняка. Теперь его работа на финале Лиги чемпионов под большим вопросом. Не исключено, что УЕФА решит наказать Марциняка, забрав его судейство в финале ЛЧ.

Финал Лиги чемпионов МанСити – Интер начнется 10 июня в 22:00 (по киевскому времени).

Отметим, что для Марциняка финал Лиги чемпионов станет вторым большим матчем за последние два года. Польский арбитр был главным судьей в финале чемпионата мира-2022 в Катаре, когда Аргентина по серии пенальти обыграла Францию.

Этот польский судья уже встречался с обоими финалистами в розыгрыше ЛЧ. Марциняк рассудил ответный матч 1/2 финала, в котором МанСити поиздевался дома над Реалом 4:0. Также судья из Польши работал на второй встрече Интера и Порту в 1/8 финала лиги чемпионов. Тогда тогда матч закончился нулевой мировой.