Дещо раніше УЄФА оголосила суддівську бригаду, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться у турецькому Стамбулі. Поєдинок між МанСіті та Інтером повинна судити польська бригада на чолі з 42-річним Шимоном Марциняком.

До теми Українські друзі: УЄФА призначала суддівську бригаду на фінал Ліги чемпіонів

Може втратити призначення на фінал ЛЧ

Однак подія, яка відбулась 29 травня, може змусити УЄФА шукати нового головного суддю фіналу. Все через те, що нещодавно Марциняк був учасником конференції "Еверест", ініціатором якої був скандальний бізнесмен із Польщі та політик Славомір Метцен, який є головою ультраправої партії "Нова надія". Її неоодноразово звинувачували у расизмі та гомофобії.

На що миттєво відреагувала організація "Never Again", яка звернулась із прямим листом до УЄФА щодо участі у цьому заході польського арбітра Марциняка. Тепер його робота на фіналі Ліги чемпіонів під великим запитанням. Не виключено, що УЄФА вирішить покарати Марциняка, забравши у його суддівство у фіналі ЛЧ.

Нагадаємо! Фінал Ліги чемпіонів МанСіті – Інтер розпочнеться 10 червня о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що для Марциняка фінал Ліги чемпіонів буде другим великим матчем за останні два роки. Польський арбітр був головним суддею у фіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі, коли Аргентина по серії пенальті переграла Францію.

Цей польський суддя вже зустрічався з обидвома фіналістами у цьогорічному розіграші ЛЧ. Марциняк розсудив матч-відповідь 1/2 фіналу, у якому МанСіті познущалось вдома над Реалом 4:0. Також суддя із Польщі працював на другій зустрічі Інтера та Порту в 1/8 фіналу ліги чемпіонів. Тоді тоді матч закінчився нульовою мировою.