Чемпион АПЛ Манчестер Сити по домашней победе 3:1 над Црвеною Звездой стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов. На трибунах "Этихад" было не менее горячо, чем на футбольном поле.

Первая часть встречи сенсационно закончилась в пользу Црвены Звезды. Единственный гол в первые 45 минут забил Осман Букари.

Вот так Им нужно опуститься на землю, – Вирт подверг критике молодых лидеров Шахтера, которые "поймали звезду"

Получили острый ответ от англичан

Уже на старте второго тайма МанСити сравняло счет благодаря точному удару Хулиана Альвареса, который через 13 минут уже оформил дубль и вывел "горожан" вперед 2:1.

На 73-й минуте Родри увеличил преимущество английского клуба до 3:1. Полузащитник поставил точку в матче – 3:1 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Однако интерес был не только на футбольном поле. Провокацией отличились болельщики Црвены Звезды, которые в течение поединка махали деньгами на гостевой трибуне "Этихад".

В ответ сербские фаны скандировали: "Мы купим ваш клуб и сожжем его".

Сербы еще раз отмечаются со знаком минус.

Провокация фанов Црвены Звезды: смотрите видео

Отметим, что в группе G свою дебютную победу одержал Лейпциг, который на выезде переиграл Янг Бойз с идентичным счетом 1:3.

Сама Црвена Звезда имеет довольно сомнительную репутацию. Сербский клуб не отказывается проводить матчи против представителей страны-агрессора.

Форма сербского клуба вообще напоминает игровой комплект Зенита, с которым его ассоциируют даже самые болельщики команды. Оба коллектива финансирует российская компания "Газпром".