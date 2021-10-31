Манчестер Сити 0:2 Кристал Пэлас

Голы: Заха, 6, Галлахер, 88

Удаление: Ляпорт, 45 + 2 (Манчестер Сити)

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Уже в начале матча гости вышли вперед в счете. Защита Манчестер Сити грубо ошиблась возле своей штрафной. Мяч после ошибки подхватил Заха, обыгрался с партнером по команде и слабым ударом в дальний угол ворот открыл счет в матче – 0:1.

Удаление! Такое начало шокировало хозяев и их фанатов. Еще в первом тайме хозяева добавили себе проблем. Ляпорт увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды. Произошло это уже на второй компенсированной к первому тайму минуте.

Фиаско команды Гвардиолы

Весь второй тайм "горожане" были вынуждены играть в меньшинстве. В середине второй 45-минутки хозяева могли сравнять цифры на табло. Фоден отдал передачу на дальнюю стойку, где находился Жезус. Он дотянулся до мяча, опередил голкипера Кристал Пэлас и перевел мяч в сетку. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда у нападающего.

Как ни старались подопечные Гвардиолы забить, но не удалось. Зато гости удвоили свое преимущество в игре. На 88-й минуте Галлахер получил передачу от Олисе и ударом в одно касание прошил сетку ворот "горожан". Выстрел был неожиданный, поэтому среагировать на удар голкипер МанСити Эдерсон не смог, он лишь взглядом провел мяч в ворота – 0:2.

МанСити потерпел неожиданное домашнее поражение от Кристал Пэлас в АПЛ. Фиаско не позволило "горожанам" выпрыгнуть на 2 место в таблице. Команда Гвардиолы с 20 очками замыкает тройку лидеров.

Кристал Пэлас после победы с 12 баллами идет на 13 месте.

Украинец Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке для запасных МанСити.

Манчестер Сити-Кристал Пэлас: видеообзор матча