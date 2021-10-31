Третий ассист в новом сезоне

Команды выдали результативный матч, в котором были забиты три гола. На первой минуте гости размочили нули на табло. Голом в составе Брюгге отличился Бас Дост.

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Еще до перерыва хозяева уравняли цифры на табло. После отдыха Брюгге снова быстро удалось выйти вперед в поединке. Участие в голевой атаке принял украинский защитник Эдуард Соболь. Футболист сделал идеальную передачу в штрафную соперника прямо на голову Доста. Игрок оформил дубль в игре.

В итоге – 1:2 победа Брюгге.

Соболь провел на поле весь матч. В новом сезоне игрок сборной Украины отыграл за бельгийский клуб 14 поединков во всех турнирах, в которых отличился одним голом и сделал три результативных передачи.

Брюгге после выездной победы лидирует в чемпионате, у команды 26 очков. Ближайший конкурент, которым является Сент-Жиллуаз, уступает только один пункт, но имеет в своем активе еще один матч в запасе.

Как Соболь ассистировал в игре со Сент-Трюйденом: видео