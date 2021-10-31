Манчестер Сіті 0:2 Крістал Пелес
Голи: Заха, 6, Галлагер, 88
Вилучення: Ляпорт, 45+2 (Манчестер Сіті)
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Вже на початку матчі гості вийшли вперед у рахунку. Захист Манчестер Сіті грубо помилився біля власного штрафного. М'яч після помилки підхопив Заха, обігрався з партнером по команді та слабким ударом у дальній кут воріт відкрив рахунок у матчі – 0:1.
Фіаско команди Гвардіоли
Увесь другий тайм "містяни" були змушені грати у меншості. У середині другої 45-хвилинки господарі могли зрівняти цифри на табло. Фоден віддав передачу на дальню стійку, де перебував Жезус. Він дотягнувся до м'яча, випередив голкіпера Крістал Пелес та перевів м'яч у сітку. Але взяття воріт було скасоване через офсайд у нападника.
Як не старались підопічні Гвардіоли забити, але не вдалось. Натомість гості подвоїли свою перевагу у грі. На 88-й хвилині Галлагер отримав передачу від Олісе та ударом в один дотик прошив сітку воріт "містян". Постріл був неочікуваний, тому зреагувати на удар голкіпер МанСіті Едерсон не зміг, він лише поглядом провів м'яч у ворота – 0:2.
- МанСіті зазнав несподіваної домашньої поразки від Крістал Пелес в АПЛ. Фіаско не дозволило "містянам" вистрибнути на 2 місце у таблиці. Команда Гвардіоли з 20 очками замикає трійку лідерів.
- Крістал Пелес після перемоги з 12 балами йде на 13 місці.
Манчестер Сіті – Крістал Пелес: відеоогляд матчу