МанСити без Зинченко поиздевался над соперником в Кубке Англии: видеообзор

В пятницу, 7 января, Манчестер Сити сыграл на выезде против Свиндона в рамках Кубка Англии. Гости без проблем пробились в следующий раунд.

Свиндон – Манчестер Сити 1:4

Голы: Маккерди, 78 – Силва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереализованный пенальти: Жезуш, 62 (Манчестер Сити)

Еще в первом тайме гости создали комфортное преимущество на табло – 0:2. Сначалазамкнул прострел во вратарской штрафной.

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А уже через 14 минут "горожане" воспользовались ошибкой в ​​защите соперника, которую ударом из пределов штрафной завершил Жезуш – 0:2.

После отдыха подопечные Гвардиолы продолжили снизить хозяев. На 59-й минуте филигранным ударом со штрафного Гюндоган совершил счет на табло 0:3.

Уже через три минуты счет мог стать 0:4. МанСити заработал пенальти. Но удар в 11 метрах от Жезуша потянул голкипер Свиндона.

За 12 минут до завершения матча Свиндон смог усилиями Маккерди отквитать один гол, но больше хозяев не хватило – 1:3.

Точку в матче поставили таки "горожане". В последней 10-минутке Палмер подхватил мяч после рикошета от соперника и пробил мощным обводным ударом под дальнюю штангу – 1:4.

МанСити без проблем переиграл Свиндон и пробился в 1/16 финала Кубка Англии.

Свиндон – Манчестер Сити: видеообзор матча