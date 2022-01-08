Свіндон – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Маккерді, 78 – Сілва, 14, Жезус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82

Нереалізований пенальті: Жезуш, 62 (Манчестер Сіті)

Ще у першому таймі гості створили комфортну перевагу на табло – 0:2. Спершу Сілва замкнув простріл у воротарському штрафному.

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А вже через 14 хвилин "містяни" скористались помилкою у захисті суперника, яку ударом з меж штрафного завершив Жезуш – 0:2.

Після відпочинку підопічні Гвардіоли продовжили знизувати господарів. На 59-й хвилині філігранним ударом зі штрафного Гюндоган зробив рахунок на табло 0:3.

Нереалізований пенальті! Вже через три хвилини міг рахунок стати 0:4. МанСіті заробив пенальті. Але удар з 11 метрів від Жезуша потягнув голкіпер Свіндона.

За 12 хвилин до завершення матчу Свіндон зміг зусиллями Маккерді відквитати один гол, але на більше господарів не вистачило – 1:3.

Крапку у матчі поставили таки "містяни". В останній 10-хвилинці Палмер підхопив м'яч після рикошету від суперника та пробив потужним обвідним ударом під дальню стійку – 1:4.

МанСіті без проблем переграв Свіндон та пробився у 1/16 фіналу Кубка Англії.

Свіндон – Манчестер Сіті: відеоогляд матчу